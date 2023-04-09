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Yerel Dilencilerin yer kavgası! O anlar böyle kaydedildi
Yerel

Dilencilerin yer kavgası! O anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-04-09 16:44:00 -
Dilencilerin yer kavgası! O anlar böyle kaydedildi

Arnavutköy'de yol ortasında bölge kavgasına tutuşan dilencilerin acımasızca birbirine vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de dilencilerin bölge yüzünden ettikleri kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga esnasında gruplarda bulunan çocukların ve kadınların birbirine acımasızca vurduğu anlar da görüldü.

Arnavutköy’de dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde ışıklarda bekleyen dilencilerin bölge tartışması yüzünden ettikleri kavga anları görüldü.

Görüntülerde, ışıklara yanaşan araçların etrafını sağlı ve sollu şekilde saran dilencilerin para almaya çalıştıkları ve sonrasında tartıştıkları görülüyor.


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