Dilenci gibi kapı kapı dolanarak provokasyon yapan Kılıçdaroğlu'na ayar: Sokakları dar ederiz

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Her fırsatta devlet kurumlarını ve memurları tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dilenci gibi kapı kapı dolanarak provokasyon yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ardından da Türkiye İstatistik Kurum'una adeta baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez KPSS ve mülakat puanları üzerinden bir algı operasyonu yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef tahtasına koydu.

Bugün de MEB'in kapısına dayanan Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz." dedi.

İşte Şamil Tayyar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı o açıklama:

Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik.

Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı.

Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz.

Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz.

"Devletin kurumları senin şamaroğlanın değil"

4 Aralık'ta Siirt'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK provokasyonuna ilişkin şunları söylemişti.

"Şimdi TÜİK'i randevu felan almadan oraya da gitmek istedi. Ki istatistik kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.

Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.

Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de."