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Dilenci dövizle yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özellikle Ramazan ayında halkın duygularını sömüren kişilere karşı denetimlerini artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:57:12 -
Dilenci dövizle yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özellikle Ramazan ayında halkın duygularını sömüren kişilere karşı denetimlerini artırdı. Şehir merkezinde dilencilik yapanlara karşı gerçekleştirilen denetimlerde üzerinde döviz bulunan bir kişi yakalandı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı dilenci toplama ekibinin Cumhuriyet Mahallesi’nde yapmış olduğu denetimler sırasında, insanların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişinin üst araması gerçekleştirildi. Şahsın üzerinden 100 euro ve 415 TL çıktı. Dilencilik yapan kişiyle ilgili zabıta ekiplerince işlem yapılarak, üzerinde çıkan paraya Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine istinaden kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

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