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Seçim 2019 Sayfası

Dilek İmamoğlu kimdir nereli ve kaç yaşında?

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde onca usulsüzlüklere rağmen İstanbul seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İBB beledeye başkanı oldu. İmamoğlu Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi ve 31 Mart yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Dilek İmamoğlu kimdir? Dilek İmamoğlu nereli ve kaç yaşında? Dilek İmamoğlu ne iş yapmakta?

18 Nisan 2019 Perşembe 08:51
Dilek İmamoğlu kimdir nereli ve kaç yaşında?

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde onca usulsüzlüklere rağmen İstanbul seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İBB beledeye başkanı oldu. İmamoğlu Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi ve 31 Mart yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Dilek İmamoğlu kimdir? Dilek İmamoğlu nereli ve kaç yaşında? Dilek İmamoğlu ne iş yapmakta?

 

Dilek İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin ismi Dilek İmamoğlu'dur. İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır. Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 Trabzon doğumludur. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır. Dilek İmamoğu İstanbul Ünüversitesi Turizm Bölümünü bitirdikten sonra Kamu Maliyesi bölümünü bitirmiştir. Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu bir aile ortamında birbirleri ile tanışmışlar ve 18 Kasım 1995'de İmamoğlu çifti sade bir düğünle evlenmişlerdir.

Dilek İmamoğlu 23 yıllık evliliğini tanımlarken 'mutlu oldum' demiştir. İmamoğlu Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu anda aynı alanda doktora öğrencisidir.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 08:51
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