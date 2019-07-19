0553 313 94 23

Dilaver Güçlü Manisa Büyükşehir Belediyespor’da

TFF 2.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:17
Dilaver Güçlü Manisa Büyükşehir Belediyespor’da

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir tecrübeyi daha dahil etti. Bir dönem Manisaspor forması giyen ve son olarak Sakaryaspor formasını terleten tecrübeli orta saha oyuncusu Dilaver Güçlü, kendisini Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 1 yıllığına bağlayan imzayı attı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, sağ ve sol kanat tercihini Dilaver Güçlü’den yana kullandı. Tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu, kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor’a bağlayan imzayı Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle attı. Tesislerde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen başarılı oyuncu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, hedefleri olan bir kulübe gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ve hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu belirtti.



"İki taraf için de hayırlısı olsun"


1986 Almanya doğumlu başarılı futbolcu çok heyecanlı olduğunu belirterek, "11 senedir Türkiye’deyim. Yeni bir heyecan var içimde çünkü Türkiye’ye geldiğimde ilk Manisaspor’da oynamıştım ve şimdi yine Manisa’ya geldim. Almanya takımlarında oynadım, daha sonra Bundesliga’da profesyonel oldum. Daha sonra bir karar verip Türkiye’ye geldim Manisaspor’a. Manisaspor’dan sonra Samsunspor, Denizlispor, Göztepe, Ankaraspor, Osmanlıspor, Balıkesirspor, Gümüşhanespor ve Sakaryaspor’da oynadım. Şimdi de Manisa Büyükşehir Belediyespor’la 1 yıllığına imzalarımızı attık. İki taraf için de hayırlısı olsun" dedi.


"Çok düzenli ve profesyonel bir kulüp"


Güçlü, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü gibi takımların çok az bulunduğunu belirterek, "Dışarıda kiminle konuşursam konuşayım kulüp için hep pozitif düşünceler belirtiyorlardı. Çok düzenli ve profesyonel bir kulüp olduğunu gördüm. Türkiye’de Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi düzenli ve profesyonel çalışan çok az kulüp var. Çok mutluyum şu an. Umarım bir üst lige çıkarız ve her şey daha da güzel olur. Çünkü bu kulübün nasıl yönetildiğini ve ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. İnşallah bu kulübü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullandı.



"Dilaver önemli ve tecrübeli bir oyuncu"


Manisa Büyükşehir Belediyespor CEO’su Levent Devrim de başarılı oyuncu Güçlü hakkında, "Dilaver çok önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Geçen sene Sakaryaspor’da çok önemli işlere imzasını attı. İnşallah geçen seneki kadar güzel performansını gösterir ve bizde de fark yaratmaya devam eder. Biz hem saha içi, hem de saha dışı tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Kulübümüze ve kendisine hayırlısı olsun" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyespor günü tek antrenmanla geçirdi


Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.


Afyonkarahisar’da yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde yoğun bir tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor bugünü tek antrenmanla geçirdi. Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından taktiksel oyun çalışması yapılırken, antrenman stretching ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Altay: “İnsanımızın yaşadığı yerde gelirini artıracağız”
    1. Başkan Altay: “İnsanımızın yaşadığı..
    2. Su kanalına düşen ineği itfaiye..
    3. OSB İdari binasına giren yılan etkisiz..
    4. Büyükşehir personelinin motivasyon..
    5. 5 yıllık strateji planlamasına..
    6. Aytaç Kara, Kasımpaşa’da
    7. Aliağa’daki TOKİ kurasında sevinç..
    8. Süper Lig yeni sezon ne zaman..
    9. Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit
    10. Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
    11. Siirt’te maddi hasarlı trafik kazası
    12. Pençe-2 Harekatında bir asker şehit..
    13. Etiyopya'nın güneyinde bağımsız eyalet..
    14. Askeri araca hain saldırı! Şehit ve..
    15. Isparta, istihdamda hedef yükseltti,..
    16. "Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin..
    17. Engelliler ata binerek stres attı
    18. "Belediyecilik kolay değil, zor bir iş"
    19. Ankaragücü taraftarı sponsoru kaptı
    20. Başkanlardan iş birliği vurgusu
    21. Kasımpaşa, Aytaç Kara ile 2 yıllık..
    22. Zonguldak'ta DEAŞ davası
    23. Çin'de 5,6 şiddetinde deprem!
    24. BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı
    25. 41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren..
    26. FSM köprüsü ne zaman açılacak?..
    27. Burhan Kuzu'dan Canan Kaftancıoğlu'na..
    28. Çatak’ta mühendisin darp edilmesi..
    29. Karamollaoğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti!
    30. Hakan Atilla tahliye edildi
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı