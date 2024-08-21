Dilan Polat’ın şaşırtan tahliyesinin ardından Ahmet Hakan'dan olay yazı

Ahmet Hakan, “kara para aklama ve vergi kaçırma” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tahliyesiyle ilgili yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hakan, “Dilan Polat’ın tahliyesinden sonra en çok merak ettiklerim şunlar” diyerek şunları kaydetti:

“Acaba yine ‘enerciii’ diye kafa şişirecek mi? Acaba yine videolar çekip mahalle kavgası yapacak mı? Acaba yine ‘Engin bana hapishane al’ türü taleplerde bulunacak mı? Acaba yine Euro’lardan başına taç yapıp hava atacak mı? Acaba yine süslenmiş özel uçakların önünde görgüsüz pozlar verecek mi? Acaba yine takipçileri üzerinden bir yükselme denemesi yapacak mı? Acaba her şeye tövbe edip bir balıkçı kasabasına yerleşecek mi? Acaba ‘Bir daha telefonuma elimi bile sürmem’ kararlılığında mı? Acaba ‘Yesmar Yesmar’ şarkısına müptela mı?”



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