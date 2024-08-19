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Gündem Dilan Polat tahliye edildi!
Gündem

Dilan Polat tahliye edildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 13:55:00 - 2024-08-19 14:13:57
Dilan Polat tahliye edildi!

Mahkeme, Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Polat'ın tutuksuz yargılanması devam edecek.

Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

Polat, tutuksuz yargılanacak.

NE OLMUŞTU?
Geçen ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulunmuştu.

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.

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