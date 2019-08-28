0553 313 94 23

Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı

Oğluna uçak hediye etmek isteyen Suudi Arabistanlı iş adamı, şirketle yaşadığı dil problemi sonrasında yanlışlıkla iki uçak aldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı

Suudi Arabistan’da enerji sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamının "yanlış" hediye seçimi, sosyal medyada gündem oldu.

365 milyon dolarlık anlaşma

Yaklaşan doğumgünü nedeniyle, oğluna uçak almak isteyen Suudi iş adamı, Airbus’la bağlantıya geçti. İyi düzeyde olmayan İngilizcesi yüzünden sipariş sürecinde zor anlar yaşayan iş adamı, sonunda Airbus A350-1000 modeli için 365 milyon dolara şirketle anlaştı.

 

Verdiği röportajda, bu fiyatın kendisine birazcık yüksek geldiğini belirten iş adamı, yine de şirket yetkililerinin kendisine sordukları ayrıntılı sorular sebebiyle uçağın kişiye özel olduğunu düşünüp, fiyat konusunda pazarlık yapmayarak uçağı satın aldı.

Yetkililer çağırınca olayı anladı

Olayın aslı ise aylar sonra ortaya çıktı. İş adamını arayan Airbus yetkilileri, "Uçaklarınız hazır, gelip alabilirsiniz." dedi. O anlarda, yanlışlıkla iki uçak satın aldığını anlayan Suudi iş adamı, satışı iptal etmektense uçakları almaya karar verdi.

Uçaklardan birini oğluna doğumgününde hediye eden iş adamının, diğer uçağı ise kuzenine verdiği konuşuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
  1. Airbus
  2. Suudi Arabistan
  3. uçak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’de rehine krizi: 2 ölü
    1. ABD’de rehine krizi: 2 ölü
    2. Manisa FK formaları tanıtıldı
    3. Otoyu faizsiz tercih ettiler, sektörü..
    4. Seramiksan, Cersaie Seramik ve Banyo..
    5. Suriyeli kadın 2 üniversite bitirdi,..
    6. ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız..
    7. Döviz kurları
    8. Yerli ve milli teknolojilere..
    9. Kemaliye zabıta ekiplerinden kapsamlı..
    10. Dil bilmeyen Arap iş adamı,..
    11. Dünya Judo Şampiyonası
    12. Havlıcan nedir? | Zihin açıklığı,..
    13. Yeni pist açılacak taksi süresi azalacak
    14. Tezgahlar balık bekliyor
    15. 2 bin 500 liraya devlet okulu!
    16. SIGN İstanbul’a promosyon sokağı..
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. Gazze'de peş peşe patlamalar!
    19. Burun estetiğinde Türkiye’ye ilgi..
    20. Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve..
    21. (Özel) Maltepe’de 80 bin liralık et..
    22. Ekrem’den Koç’a jet diyet
    23. Kırıkkale’de ’akıllı ambulans’ dönemi..
    24. Ambulansa yol vermeyerek tepki..
    25. İmamoğlu’na toplantıda tepki!..
    26. HDI Sigorta, ERGO Sigortayı bünyesine..
    27. İzmir’de 39 kaçak göçmen yakalandı
    28. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    29. Küresel piyasalar yön arayışında
    30. (Özel) Taksim Meydanı’na kilit vurdular
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı