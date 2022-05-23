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Medya 'Diktatör zihniyet' hiç şaşırtmıyor! İstanbul ve Ankara'yı ver, iktidar olunca kayyım atarsın
Medya

'Diktatör zihniyet' hiç şaşırtmıyor! İstanbul ve Ankara'yı ver, iktidar olunca kayyım atarsın

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, katıldığı bir yayında, 2023 yılında yapılacak seçimlere değindi. CHP'ye akıl veren Sencar, adaylık için adı geçen belediye başkanlarının görevlerini bırakarak aday olmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'diktatörce' ifadeler kullanarak, "Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin seçildikten üç gün sonra da kayyum atarsın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 23:57:00 - 2022-05-24 00:44:40
'Diktatör zihniyet' hiç şaşırtmıyor! İstanbul ve Ankara'yı ver, iktidar olunca kayyım atarsın

Türkiye, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı konusunu tartışıyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin temsilcileri her fırsatta adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulasa da, bazı belediye başkanlarının da görevlerini bırakarak aday olabileceği iddia ediliyor.

"Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyum atarsın"

Gelişmeler sıcaklığını korurken Karar TV'nin YouTube kanalında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, skandal ifadeler kullandı.

Sunucunun, "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna skandal bir cevap veren Sencar, "Alınmalı tabii ki. Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyum atarsın." diye konuştu.

Skandal sözlerini sürdüren Sencar, "Zannediyor musunuz ki, 2023'te Erdoğan kazanınca şimdiki belediye başkanları görevinde kalacak?" dedi.

 

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