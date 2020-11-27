  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Diktatör Macron
Dünya

Diktatör Macron

Fransa diktatörü Emanuel Macron, toplumu susturmak ve insan haklarını ayaklar altına almak için “genel güvenlik” yasası çıkardı. Yasaya göre polis şiddetini görüntüleyen ve paylaşanlara 45 bin avro para cezasının yanısıra 1 yıl hapis verilecek. İslamofobik Macron yönetimi Müslümanlara yönelik baskı ve şiddeti toplum geneline yaymak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:44:00 -
Diktatör Macron

Fransa'da Ulusal Mecliste kabul edilen tartışmalı "genel güvenlik" yasa tasarısı, Avrupa Birliği taahhütlerine aykırılık oluşturacağı, özel hayatın gizliliğini, basın özgürlüğünü ihlal edeceği, polis şiddetini artıracağı ve yönetimi otoriterliğe sürükleyeceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Müslümanlara yönelik baskılarını artıran, camilerin kapısına kilit vurarak, çocuklara bile terörist muamelesi yaparak sorguya çeken Fransa yönetimi, Avrupa Birliği otoriteleri, uluslararası kuruluşlar, medya temsilcileri, gazeteciler dahil toplumun birçok kesimince "polisi şiddetini örtme ve basını susturma" olarak değerlendirilen genel güvenlik yasa tasarısını yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

Özellikle güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda paylaşılmasını yasaklayan maddesiyle öne çıkan tasarı aynı zamanda belediyeye güvenlik güçlerinin yetkilerini artırması, polis ve jandarmaya görev sırasında özel izleme cihazlarını kullanma yetkisi veriyor.

Macron’un uygulamak istediği tasarıda şunlar var:

Güvenlik güçleri toplumsal olaylarda ve operasyonlarda kişisel drone kameralar kullanabilecekken, polis şiddetini kameraya alan ve yayınlayanlara 45 bin avro para cezasının yanısıra 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıda ayrıca, güvenlik güçlerinin silahlarını kamusal alanda taşımasına dair kısıtlamalar kaldırılıyor.

Ulusal Mecliste 24 Kasım'da oy çoğunluğuyla kabul edilen yasa gelecek günlerde senatoya sunulacak. Senatodan geçmesi durumunda tasarı son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.

Medyaya karartma 

Fransa’da polis operasyonlarını ve gösterileri takip eden gazeteciler başta olmak üzere medya mensupları ve aktivistler, yasanın kabul edilmesi durumunda sansüre ve polisin uyguladığı şiddetin örtbas edilmesine neden olabileceğini belirtiyorlar.

Baskınlar serbest

Basın mensupları ve gazeteci sendikaları, bu yasa ile basın mensuplarının hareket alanının daraltılmak istendiği eleştirisinde bulunarak polislerin, delil aramak için daha kolay bir şekilde basın bürolarında, gazetecilerin evlerinde aramalar yapabileceğini ifade ediyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.
Çarpıcı analizde gizli görüşme hatırlatıldı! Muhammed bin Selman’ın dünyası yıkıldı
Dünya

Çarpıcı analizde gizli görüşme hatırlatıldı! Muhammed bin Selman’ın dünyası yıkıldı

ABD seçimlerini Demokrat aday Joe Biden’ın kazanmasından sonra çarpıcı bir analiz yayınlandı. Riyad’da erken taht hesapları yapan Muhammed b..
Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması
Dünya

Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Çin devlet medyası, koronavirüsün Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğünü belirterek, virüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar içerisinde g..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay