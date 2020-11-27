Diktatör Macron

Fransa'da Ulusal Mecliste kabul edilen tartışmalı "genel güvenlik" yasa tasarısı, Avrupa Birliği taahhütlerine aykırılık oluşturacağı, özel hayatın gizliliğini, basın özgürlüğünü ihlal edeceği, polis şiddetini artıracağı ve yönetimi otoriterliğe sürükleyeceği gerekçesiyle eleştiriliyor.



Müslümanlara yönelik baskılarını artıran, camilerin kapısına kilit vurarak, çocuklara bile terörist muamelesi yaparak sorguya çeken Fransa yönetimi, Avrupa Birliği otoriteleri, uluslararası kuruluşlar, medya temsilcileri, gazeteciler dahil toplumun birçok kesimince "polisi şiddetini örtme ve basını susturma" olarak değerlendirilen genel güvenlik yasa tasarısını yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.



Özellikle güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda paylaşılmasını yasaklayan maddesiyle öne çıkan tasarı aynı zamanda belediyeye güvenlik güçlerinin yetkilerini artırması, polis ve jandarmaya görev sırasında özel izleme cihazlarını kullanma yetkisi veriyor.



Macron’un uygulamak istediği tasarıda şunlar var:



Güvenlik güçleri toplumsal olaylarda ve operasyonlarda kişisel drone kameralar kullanabilecekken, polis şiddetini kameraya alan ve yayınlayanlara 45 bin avro para cezasının yanısıra 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.



Tasarıda ayrıca, güvenlik güçlerinin silahlarını kamusal alanda taşımasına dair kısıtlamalar kaldırılıyor.



Ulusal Mecliste 24 Kasım'da oy çoğunluğuyla kabul edilen yasa gelecek günlerde senatoya sunulacak. Senatodan geçmesi durumunda tasarı son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.



Medyaya karartma



Fransa’da polis operasyonlarını ve gösterileri takip eden gazeteciler başta olmak üzere medya mensupları ve aktivistler, yasanın kabul edilmesi durumunda sansüre ve polisin uyguladığı şiddetin örtbas edilmesine neden olabileceğini belirtiyorlar.



Baskınlar serbest



Basın mensupları ve gazeteci sendikaları, bu yasa ile basın mensuplarının hareket alanının daraltılmak istendiği eleştirisinde bulunarak polislerin, delil aramak için daha kolay bir şekilde basın bürolarında, gazetecilerin evlerinde aramalar yapabileceğini ifade ediyorlar.