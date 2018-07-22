0553 313 94 23

Diktatör Kemal ve tek adam rejimi

Girdiği tüm seçimleri kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partideki Alevi delegelerin varlığı ile birlikte ömür boyu başkanlık koltuğunda oturmak istiyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 18:46
Diktatör Kemal ve tek adam rejimi

CHP'de parti içinde kazan kaynamaya devam ediyor. Muhalif kanat 635 imzayı bulmak için delege avına çıkarken, Genel Merkez ise zorla, baskı ve korkuyla delegeleri yanında tutmaya çalışıyor. Muhaliflere imza veren delegeler parti içindeki bir kısım tarafından tehdit edilirken, antidemokratik her yol deneniyor. 9 seçim kaybeden ancak yine de koltuktan inmeyen Diktatör Kemal yönetimindeki CHP'nin 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerden de hezimet ile ayrılması bekleniyor.

GENEL MERKEZ REST ÇEKTİ

Toplanan imza sayıları üzerinde yaşanan polemik sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yürütülen süreçte genel merkezin "604'ü getirin gereğini yapalım" daveti geldi.

"10 GÜN BEKLESİNLER"

Buna karşılık CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Biz imzalarda salt çoğunluğu sağlasak da günü bekleyeceğiz yani 635'te müracaat edeceğiz diye bir kural yok, 735'te de müracaat edebiliriz. Genel Merkez yetkililerimizin bu kadar takibe almalarının bir anlamı yok, 10 gün beklesinler sonucu itibarıyla tüzüğümüzdeki yazılı kurallar gereğince gereğini yapacağız" cevabını verdi.

PARTİLİLER BİRBİRLERİNE GÜVENMİYOR

Muhalif kanat, 'delegelere baskı yaparlar' diye genel merkeze güvenmediği için süreyi sonuna kadar kullanmayı hedeflerken; genel merkez, muhalefetin verdiği sayıları yalanlıyor.

BASKI VE RÜŞVET İDDİASI

CHP'li muhalifler 604 imzaya ulaştığını açıkladı ve hemen ardından genel merkez rest çekti: "635'e gerek yok, getirin 604 imzayı gereğini yapalım" dedi. Ancak muhalifler bu teklifi reddetti ve reste restle karşılık verdi. Muhalifler yasal süreyi sonuna kadar kullanacak. Yani önümüzdeki hafta sonuna kadar imza toplamaya devam edecek. Bu kararın altında imza veren delegelerin deşifre olmaması düşüncesi de var. Zira kulislerde genel merkezin delege üzerinde hem baskı uyguladığı hem de imzalarını geri çekmeleri karşılığında belediye meclis üyeliği teklifi gibi siyasi rüşvet önerdiği iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 18:46
  1. Bilecik
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener istifa mı etti?
    1. Meral Akşener istifa mı etti?
    2. Diktatör Kemal ve tek adam rejimi
    3. İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi..
    4. Denizde ceset bulundu!
    5. Ortalık karıştı! İP'li eski başkanın..
    6. Kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır?
    7. İYİ Parti genel Başkanı Koray Aydın mı..
    8. Şarlatan Adnan Oktar'a FETÖ kalkanı
    9. İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak?
    10. Bu bitkiler gözeneklerinizi..
    11. İstanbul'da yangın paniği! Yerleşim..
    12. Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü..
    13. Bitkisel yağların saymakla bitmeyen..
    14. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener..
    15. Fenerbahçe'den flaş açıklama: Teşekkür..
    16. Fıstıklı çorba nasıl yapılır?
    17. TSK'dan Münbiç'te 18'inci devriye
    18. Trabzonspor yeni transferini resmen..
    19. Suriye sınırında 2 terörist teslim oldu
    20. Göze çay pansumanı nasıl uygulanır?
    Genç kızdan kan donduran ifade! Oktar tarafından zorla tuvalete sokulup... Sonrası iğrenç!
    Genç kızdan kan donduran ifade! Oktar tarafından zorla tuvalete sokulup... Sonrası iğrenç!
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı