Diktatör arayanlar CHP'ye baksın

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de başlayan kriz kurultay süreciyle devam ediyor. 9 seçimdir kaybetmesine rağmen koltuğuna yapışan ve istifa çağrılarına kulaklarını tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce çekişmesinde imza sayılarında da mutabık kalınamaması krizi iyice büyüttü. İnce'ye yakın isimlerden CHP PM üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi söylemleriyle eleştirdi.