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Dikkat! Yağmur başladı geliyor! Listede İstanbul da var

Edirne'yi etkisi altına alması beklenen sağanak başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden gece saatlerine kadar etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin son verilerine göre Cumartesi İstanbul'da da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:40
Dikkat! Yağmur başladı geliyor! Listede İstanbul da var

Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Su birikintilerinin trafik akışına engel olması nedeniyle İlhami Ertem ile Muammer Aksoy Caddeleri ve bazı tali yollar trafiğe kapatıldı.

Suların biriktiği bazı alt geçitlerde mahsur kalan araçlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

KUM TORBALI ÖNLEM

Koca Sinan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servis girişine kum torbaları yerleştirilerek önlem alındı. Bir süre önce meydana gelen sağanak sırasında da söz konusu hastanenin acil servisini su basmıştı.

Yolların su altında kalması nedeniyle araçlar trafikte güçlükle seyretti. Bazı sürücüler araçlarını bırakıp yola yaya olarak devam etti.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücülere uyarılarda bulundu.

"DEVAM EDECEK"

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli sağanağın aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması konusunda uyarı yapmıştı.

İSTANBUL DA LİSTEDE

Meteoroloji'nin son verilerine göre Cumartesi İstanbul'da da yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

BURSA 20°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE:  Doğusu ve Edirne çevreleri ile Cumartesi bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de Cumartesi günü için sağanak uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyordu.

3 İLE DAHA UYARI YAPILDI

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak cumartesi öğleden itibaren etkili olacak. Yağışların pazar sabahına kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Muhtemel su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:40
  1. Kırıkkale
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. Edirne
  5. Çankırı
  6. Bursa
  7. Bilecik
  8. Ankara
  9. İstanbul
  10. Meteoroloji
  11. GÜNCEL Haberleri

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