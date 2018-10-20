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Dikkat! WhatsApp, bu mesajı atanlara ihtarname çekiyor

WhatsApp şirketi, Brezilya'da devlet başkanı seçimine ilişkin yanlış bilgilendirme içeren mesaj yollanmasını önlemek için bazı firmalara ihtarnameler gönderdi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 21:04
Dikkat! WhatsApp, bu mesajı atanlara ihtarname çekiyor

Mesajlaşma hizmeti sunan şirket, iş adamlarının aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro'yu destekler nitelikteki yalan haberleri yayma kampanyasından kar elde ettiği yönündeki haberler üzerine Whatsapp üzerinden yanlış bilgilendirmeyle mücadele çerçevesinde ihtarnamelerin gönderildiğini duyurdu.

Şirketin, "yanlış bilgilendirme amaçlı kullanılmamaları için anormal davranış gösteren hesapları fark eden bir teknolojiden faydalandığı" belirtildi.

Brezilya'da seçim kampanyasının resmen başladığı ağustos ayından bu yana bloke edilen yüz binlerce hesabın bir kısmının ihtarname gönderilen şirketlere ait olduğu kaydedildi.

Folha de S.Paulo gazetesi, Brezilya'da ikinci turu 28 Ekim'de yapılacak devlet başkanı seçiminden önceki hafta için toplu mesaj kampanyası planlandığını yazmıştı.

Seçimin ilk turunu önde götüren aşırı sağcı aday Bolsonaro'nun rakibi Fernando Haddad, bu iddianın doğru olması durumunda yasa dışı kampanya faaliyetine gireceğini söylemiş ve yetkililerden konuyu soruşturmalarını talep etmişti.

Firmalar açıklanmadı

WhatsApp ihtarname gönderilen firmaları açıklamazken, Folha de S. Paulo gazetesinin haberinde toplu mesaj göndermek için para aldığı iddia edilen pazarlama şirketlerinin isimlerine yer verildi.

Firmalar ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçiminde Bolsonaro oyların yüzde 46'sını, en güçlü rakibi solcu Haddad yüzde 29'unu almıştı. Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçimden önce yapılan anketlerde Bolsonaro'nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleriyle tanınıyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 21:04
  1. WhatsApp
  2. Brezilya
  3. uyarı
  4. ihtarname
  5. sosyal medya

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