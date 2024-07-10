DİKKAT: Türkiye’nin Nüfusu 2100 Yılında 50 Milyonun Altına İnebilir!

Türkiye'nin nüfus artış hızı, Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt'a göre, Türkiye'nin nüfusu 2040'larda 88 milyona, 2070'lerde 70 milyona ve 2100'de 50 milyonun altına düşebilir. Son yıllarda doğum oranının sürekli düşüşte olduğunu belirten Eryurt, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde doğum oranlarının 1,2 çocuğa kadar gerilediğini vurguladı.

Eryurt'a göre, Türkiye'deki doğum oranı şu an 1,51 çocuk seviyesinde ve düşüş eğilimi sürüyor. Türkiye'nin nüfus piramidinin giderek yaşlanacağını öngören Eryurt, 15 yaş altı nüfusun hızla azalacağını ve 2050'de 10 milyona, 2100'de ise 4 milyona kadar düşebileceğini belirtti. Çalışma çağındaki nüfusun ise 2050'lere kadar yüzde 60 civarında kalacağını ve daha sonra düşüşe geçeceğini öngören Eryurt, bu durumun ekonomik ve sosyal yapıyı nasıl etkileyeceği konusunda uyarılarda bulundu

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Eryurt'un çalışması, Türkiye'nin diğer gelişmiş ülkeler gibi doğum oranlarının düşük seviyelerde seyrettiği bir döneme girdiğini gösteriyor. Bu durumu tersine çevirmek için, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, kreşlerin yaygınlaştırılması, annelik izni sürelerinin uzatılması gibi politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirten Eryurt, çiftlerin istedikleri sayıda çocuğa sahip olmaları için teşviklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin demografik yapısının gelecekte nasıl şekilleneceği, bu politikaların nasıl uygulanacağı ve nüfusun yaşlanmasının ekonomik açıdan nasıl bir etki yaratacağı, önümüzdeki yıllarda üzerinde ciddi tartışmaların yapılmasını gerektirecek konular olarak karşımızda duruyor.

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