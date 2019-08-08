Dikkat! Sarı sıcak Türkiye'ye geldi
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli olacak.08 Ağustos 2019 Perşembe 09:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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