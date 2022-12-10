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Teknoloji Dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı! O telefonlar pasifize edilecek
Teknoloji

Dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı! O telefonlar pasifize edilecek

Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan telefonların IMEI numaralarının pasife alınmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 15:27:00 -
Dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı! O telefonlar pasifize edilecek

Kaçak tütün satışı ve cep telefonu klonlanmasının engellenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürüldü.

Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek.

Böylece bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.

KAÇAK TÜTÜNE 5 YIL HAPİS

Düzenmeyle, kaçak tütün satışına ilişkin cezalar da arttırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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