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Gündem Dikkat ısırabilir! HDP’li Milletvekilleri iş başında
Gündem

Dikkat ısırabilir! HDP’li Milletvekilleri iş başında

Daha önce Van’da düzenlenen izinsiz bir gösteride polis memurunun kolunu ısıran HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, bu sefer de Kadıköy’de işlek bir caddede oturma eylemi düzenledi, trafik felç oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:17:00 - 2021-02-05 14:24:02
Dikkat ısırabilir! HDP’li Milletvekilleri iş başında

Kadıköy’de işlek bir caddede yolun ortasına oturarak eylem yapmak isteyen HDP'li Saliha Aydeniz'in ve Muazzez Orhan trafiği birbirine kattı.

Boğaziçi olayları kapsamında, İstanbul Kadıköy'de HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi.

Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi.

Ancak grup yürüyüş yapmakta ısrar edince polis müdahale etti. Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı.

Yola oturup trafiği kapattılar

Polisin müdahalesinin ardından HDP milletvekilleri Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz, rıhtıma doğru ilerleyen bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.

Polisin kolunu ısıran vekil

Daha önce Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride de kendisine müdahale eden polis memurunun kolunu ısırarak gündeme gelen HDP'li Saliha Aydeniz'in ve Muazzez Orhan Işık'ın bu girişimine de polis müdahale etti.

Vatandaş tepki gösterdi

Polis ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti.

Bu sırada trafikte bekleyen vatandaşlar, HDP milletvekillerine tepki gösterdi.

Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından HDP milletvekillerinin otobüsün önünden kalkmasıyla trafik normale döndü.

Gözaltına alınan 65 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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