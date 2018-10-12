THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dikkat, internetiniz kesilebilir! 48 saatlik güncelleme...

İnternet altyapısına yönelik tehditlerin artması nedeniyle İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), kritik bir adım attı. Şifreleme anahtarlarında yapılan değişiklik nedeniyle 48 saat içinde internet bağlantınız kesilebilir, hızını düşebilir.

12 Ekim 2018 Cuma 00:02
Dikkat, internetiniz kesilebilir! 48 saatlik güncelleme...

Dünya çapında internet kullanıcılarının bağlantılarının, alan sunucuları ve altyapıda yapılacak kontroller sebebiyle, çeşitli kesintilerle karşılaşacağı belirtildi.

Alan adları ve internet protokolü (IP) adreslerinin kayıtlarının tutulmasından sorumlu kuruluş olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), alan adı sistemini (DNS) ve internet adres defterlerini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarlarını değiştirecek.

Bu işlemin daha güvenli ve kararlı bir DNS altyapısı sağlamak için önemli olduğuna dikkat çeken kurum, yaptığı açıklamada, Ağ operatörleri veya internet servis sağlayıcıları, bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bu durumdan bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Ancak, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir” denildi.

Rusya merkezli veri analitiği kuruluşu Mobile Research Group’un uman analisti Eldar Murtazin, önümüzdeki 48 saat içerisinde internet kullanıcılarının bazı sorunlar yaşayabileceğini söyledi. Analiste göre kullanıcılar, bazı internet sitelerini açamama veya düşük internet hızları gibi problemler yaşayabilir.

'Ana değişiklik yapıldı, korkacak bir şey yok'

ICANN tarafından başlatılan testlerde, şifreleme anahtarlarının değişimi sırasında bazı küçük problemler yaşandığı gözlenirken, bağlantı teknolojileri eski olan kullanıcıların bu tarz sorunlarla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğu ifade edildi.

İnternet altyapısına yönelik tehditlerin artması sonucunda gerekli hale gelen ICANN’ın şifreleme anahtarlarında yaptığı değişiklikte ana yazılımın başarılı bir şekilde güncellendiğini belirten dijital ekonomi uzmanı Arseny Shcheltsin ise “Korkacak bir şey yok” dedi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 00:02
  1. İnternet
  2. altyapı
  3. Kesinti
  4. Alan
  5. şifreleme
  6. güncelleme
  7. TEKNOLOJİ Haberleri
  8. İnternet altyapısı
  9. İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 kiloluk bombayla ABD'yi kana bulayacaktı!
    1. 100 kiloluk bombayla ABD'yi kana..
    2. Çatırtı sonrası mahalle sokağa döküldü
    3. Dikkat, internetiniz kesilebilir! 48..
    4. Abdüllatif Şener'den ilginç iddia: AK..
    5. ABD'den Brunson ve Kaşıkçı açıklaması!
    6. İşte Arda Turan'ın ifadesi!
    7. Milletin ve devletin parasını..
    8. Yatılı okulda facia! 10 yaşındaki..
    9. CHP'den İş Bankası cevabı: Ahlaka aykırı
    10. İndirim seferberliğine Bağcılarlı..
    11. Umut Bozok Mili Takım kadrosundan..
    12. ABD'den Kamerun açıklaması: Tarafsız..
    13. Suriyelilerin güvercin kavgasında kan..
    14. Depresyondan kurtulmak için egzersiz..
    15. NASA Rusya'ya teşekkür etti
    16. Koku alamazsak ne olur?
    17. Amerika, Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur..
    18. Alzheimer sadece ileri yaşlarda..
    19. 'İş Bankası'ndan gelen parayı TDK'ye..
    20. Bozok kadrodan çıkarıldı
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama