Dikkat, internetiniz kesilebilir! 48 saatlik güncelleme...

Dünya çapında internet kullanıcılarının bağlantılarının, alan sunucuları ve altyapıda yapılacak kontroller sebebiyle, çeşitli kesintilerle karşılaşacağı belirtildi.

Alan adları ve internet protokolü (IP) adreslerinin kayıtlarının tutulmasından sorumlu kuruluş olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), alan adı sistemini (DNS) ve internet adres defterlerini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarlarını değiştirecek.

Bu işlemin daha güvenli ve kararlı bir DNS altyapısı sağlamak için önemli olduğuna dikkat çeken kurum, yaptığı açıklamada, Ağ operatörleri veya internet servis sağlayıcıları, bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bu durumdan bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Ancak, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir” denildi.

Rusya merkezli veri analitiği kuruluşu Mobile Research Group’un uman analisti Eldar Murtazin, önümüzdeki 48 saat içerisinde internet kullanıcılarının bazı sorunlar yaşayabileceğini söyledi. Analiste göre kullanıcılar, bazı internet sitelerini açamama veya düşük internet hızları gibi problemler yaşayabilir.

'Ana değişiklik yapıldı, korkacak bir şey yok'

ICANN tarafından başlatılan testlerde, şifreleme anahtarlarının değişimi sırasında bazı küçük problemler yaşandığı gözlenirken, bağlantı teknolojileri eski olan kullanıcıların bu tarz sorunlarla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğu ifade edildi.

İnternet altyapısına yönelik tehditlerin artması sonucunda gerekli hale gelen ICANN’ın şifreleme anahtarlarında yaptığı değişiklikte ana yazılımın başarılı bir şekilde güncellendiğini belirten dijital ekonomi uzmanı Arseny Shcheltsin ise “Korkacak bir şey yok” dedi.