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Sağlık Dikkat! Hijyen, salgın hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor
Sağlık

Dikkat! Hijyen, salgın hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-17 12:47:00 -
Dikkat! Hijyen, salgın hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor

Sağlıklı bir yaşam için hijyenin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 16 Ocak’ta tüm dünyada kutlanan Dünya Hijyen Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Sapro Ar-Ge Yasal İşler Direktörü Belgin Sile, “Hijyenin önemi geçtiğimiz dönem yaşadığımız pandemi ile daha da çok anlaşıldı. Hastalıklardan kaçınmak için özellikle el hijyenine önem verilmesi gerekiyor. Bireysel temizlik ve hijyen konusunda bilinçli davranılması, hijyenin sağlanması için ellerin en az 20 saniye süreyle yıkanması pek çok salgın hastalığın önlenmesinde büyük önem taşıyor. Su ve sabuna ulaşılamayan durumlarda ise ıslak mendil kullanımı bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesini sağlıyor.” dedi.

Bulaşıcı hastalıkların büyük bölümü ellerimiz yoluyla yayılıyor. Başta grip olmak üzere, bulaşıcı hepatit, döküntülü viral, solunum enfeksiyonları, bağırsak parazitleri gibi birçok bulaşıcı hastalık, eğer dikkat edilmezse kişiden kişiye kolayca yayılabiliyor. Bireysel temizlik ve hijyen konusunda bilinçli davranılması ise pek çok salgın hastalığın önlenmesinde en etkili yol olarak öne çıkıyor.

Hijyenin sağlanması için ellerin en az 20 saniye süreyle yıkanması gerekiyor

Dünya Hijyen Günü kapsamında temizliğin önemine dikkat çeken Sapro Ar-Ge Yasal İşler Direktörü Belgin Sile, “Günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında eller geliyor. Bu nedenle günlük hayatta insanların el hijyenine dikkat etmesi durumunda enfeksiyon hastalıklarının birçoğu engellenebiliyor. Hastalıklara mücadelede el hijyenine özen gösterilmesi büyük önem taşıyor. Hijyenin sağlanması için ellerin en az 20 saniye süreyle yıkanması pek çok salgın hastalığın önlenmesini sağlıyor. Su ve sabuna ulaşılamayan durumlarda ise ıslak mendil kullanımı bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesine destek oluyor.” diyor.

Güvenilir markaların ürünleri tercih edilmeli

Islak mendil seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri de açıklayan Sile, “Uygun içerik ve şartlarda üretilmediğinde mendiller ciltte kızarma, şişme ve ince çatlak gibi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Sağlık ve hijyen koşullarına uygun olmayan ortamlarda üretilen ve laboratuvar testlerinden geçmemiş ürünler uzun vadede ciddi sağlık sorunlara da neden olabiliyor. Islak mendil seçerken mendillerin içeriklerinin yanı sıra, üretici, kullanım ve saklama bilgilerinin ambalaj üzerinde yer almasına dikkat edilmesi ve güvenilir markaların ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

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