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Spor Dikkat etmek gerek! Jose Mourinho dev karşılaşma öncesi uyardı
Spor

Dikkat etmek gerek! Jose Mourinho dev karşılaşma öncesi uyardı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:37:00 -
Dikkat etmek gerek! Jose Mourinho dev karşılaşma öncesi uyardı

Lille deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Mourinho oyuncularını tek tek uyardı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Lille ile kozlarını paylaşacak.

Fransa’da oynanacak olan mücadele 6 Ağustos Salı günü saat 21.45’te başlayacak.

HAKEME DİKKAT

Kritik mücadele için sarı-lacivertliler çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Mourinho’dan flaş bir uyarı geldi.

Maçın hakemi Istvan Kovacs’ın sık sık kart gösterdiğini belirterek Mourinho ekstra dikkatli olunmasını istedi.

ÇEKYA MAÇINDA 19 KART GÖSTERDİ

Millilerimizin 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki Çekya maçını yöneten Kovacs millilerimize 11 kart Çekya’ya ise 1 kırmızı 7 de sarı kart göstermişti.
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