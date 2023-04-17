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Yerel Dikkat çocukları kullanıyorlar! Pankart ile dolandırıcılık
Yerel

Dikkat çocukları kullanıyorlar! Pankart ile dolandırıcılık

Yeniakit Publisher
2023-04-17 15:18:00 - 2023-04-17 15:20:30
Dikkat çocukları kullanıyorlar! Pankart ile dolandırıcılık

Vatandaşları duygu sömürüsü ile kandıran dilenciler Ramazan Bayramı öncesi çocuklarını, ellerine tutuşturdukları ‘Bayramlık alır mısınız?’ pankartı ile kullanarak para topluyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanmak suretiyle kazanç sağlamaya çalışan dilencilere göz açtırmıyor. Ramazan bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, hazırladıkları pankartlarla dilenen çocuk dilencileri yakaladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı münasebetiyle duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan dilencilere karşı mücadelesini hafta sonu da aralıksız sürdürüyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kala il dışından Düzce’ye gelerek şehrin birçok noktasını mesken tutan, vatandaşların dini ve vicdani duygularından faydalanarak kazanç sağlayan dilenciler, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sıkı takipleri sonucunda yakalandı.

Duygu sömürüsü ile para topluyorlar

Ekipler, alışveriş merkezi girişinde hazırladıkları ‘Bayramlık alır mısınız?’ pankartı ile vatandaşların duygularını sömürme yoluyla kazanç sağlamaya çalışan çocukları takibe aldı.

Ellerinde melodikaları ve hazırladıkları pankartlarla dilenen çocukları kısa bir süre izleyen ekipler, daha sonra harekete geçerek çocuk dilencileri yakaladı.
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Serbest bırakıldıktan sonra tekrar dilendiler

Zabıta karakoluna getirilen dilencilerin, topladıkları 235 TL yedi ile melodika tutanakla kayıt altına alınırken, çocuklar ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılmalarının ardından yeniden alışveriş merkezi önüne geçerek dilenmeye devam eden çocuklar, ikinci kez yakalanırken, topladıkları 268 TL ve 2 adet melodika tutanakla kayıt altına alındı.

Öte yandan, şehrin giriş noktalarında trafik ışıklarını mesken tutan dilencileri de sıkı takipte bulunan ekipler, AS Taksi ve Çoban mevkilerinde yakalanarak Zabıta Karakoluna getirilen dilencilere Kabahatler Kanununa göre işlem yaparak topladıkları paraları tutanak altına aldı.

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