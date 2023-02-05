Dikkat! Çin duyurdu: Honor 90 serisi Mayıs’ta piyasaya bu sefer geliyor! Son durumu yeni açıkladı

Çinli teknoloji şirketi Honor, 27 Şubat tarihinde Barcelona’da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresinde amiral gemisi Magic 5 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni sızıntılara göre Çinli şirket Magic 5 serisinden kısa bir süre sonra Honor 80 serisinin yerine geçecek olan Honor 90 serisini piyasaya sürebilir.

Honor 90 serisine geçmeden önce Honor 80 serisi Kasım 2022 tarihinde Çin pazarı için piyasaya sürüldü ancak küresel pazara çıkarılmadı. Seri Honor 80, 80 Pro ve 80 SE modellerinden oluşuyordu. Şirket daha sonrasında bu seriye 80 GT ve 80 Pro Flat modellerini de ekleyerek seriyi büyüttü. Son modelleride dahil ettiğimizde seri hala oldukça yeni ancak yeni nesil 90 serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Weibo üzerinden çıkan sızıntı sonrasında Honor 90 serisinin Mayıs ayı sonuna kadar Çin pazarında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Önceki modelde bulunan hatalarından ders alacağını ve kamera bölümünde önemli güncellemeler içereceğini de duyurusuna ekliyor. Honor 90 serisi modellerinde videolarda olan titremeyi azaltmak için Optik Görüntü Sabitleme özelliğine de sahip olması bekleniyor. Ayrıca görüntü işleme ve video çekme yetenekleri de yükseltilebilir.

Yeni seri hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da serinin çift hoparlörle gelmesi bekleniyor. Sızıntıyı paylaşan kişi ayrıca Honor 90 serisi için hazırlanan tanıtım görselini de paylaştı. Paylaşılan görsel ile yeni serinin tasarım açısından değişiklikler olacağını işaret ediyor olabilir.

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Haberimizin üst bölümünde ve daha önceki haberlerde de açıkladığımız gibi Honor MWC 2023 etkinliğinde Magic 5 serisini tüm dünyaya tanıtacak. Magic 5, Magic 5 Pro ve Magic 5 Prestige Edition modellerinden oluşacak serinin Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile güçlendirilmesi bekleniyor. Bu modellere ek olarak daha bütçe dostu olan Magic 5 Lite modeli içinde Honor çalışmalarını sürdürüyor.