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Gündem Dikkat çeken vize muhafiyeti kararı
Gündem

Dikkat çeken vize muhafiyeti kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-23 03:34:00 -
Dikkat çeken vize muhafiyeti kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ABD, Kanada, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı ülkelerinin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı. Söz konusu kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci Maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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