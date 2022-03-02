Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Türkiye Amerika ne derse onaylayan bir ülke değil!

Rusya’nın Kırım politikasının ve genel olarak Rus diplomasisinin Türk karşıtı olmadığını ifade eden Georgiy Muradov, bu iddialar için “büyük bir sahtekarlık” dedi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemine değinen Muradov, Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “dostum” dediğini ifade etti.

“Türkiye Amerika ne derse onaylayan bir ülke değil”

Oda TV’ye konuşan Georgiy Muradov, Türkiye’nin bağımsız bir dış politika yürüttüğünü söyledi ve krizde Türkiye’nin ‘en azından tarafsız kalmasını’ beklediklerine dikkat çekti. Georgiy Muradov, “Türkiye, Amerika ne derse onaylayan bir ülke değil” dedikten sonra, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekti: “Türk hükümetine yönelik Amerika’nın faydasını gözeten bazı gruplar, darbe yapmayı denedi. Biz dostluğumuzu o zaman gösterdik ve Türkiye’nin de Rusya’ya karşı aynı hisleri beslemesini bekliyoruz.”