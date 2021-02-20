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Dünya Dikkat çeken 'Trump' açıklaması: Ölümcül olabilirdi
Dünya

Dikkat çeken 'Trump' açıklaması: Ölümcül olabilirdi

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu söyledi. Fauci, “Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 22:30:00 -
Dikkat çeken 'Trump' açıklaması: Ölümcül olabilirdi

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse (Covid-19) yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu söyledi. Fauci, “Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı” dedi.

Fauci, Trump’ın kilosuna ve yaşına dikkat çekti ve bu virüsün Trump için ölümcül olabileceğini ifade ederek, “Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı” dedi.

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