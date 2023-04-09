Dikkat çeken TOGG açıklaması: Türkiye Avrupa'da ilk 5'e girebilir

Elektrikli otomobil markası Skywell'in Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş, Türkiye'de elektrikli araçlarla ilgili trendin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Türkiye'de bu yıl binek otomobil pazarının 600 bin olmasını ve 39 bin elektrikli otomobil satılmasını bekliyoruz." dedi.

Ulubaş, Skywell tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda, markanın Türk kullanıcılarıyla buluşturduğu yeni Skywell ET5 Long Range modeli ve Türkiye elektrikli otomobil pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 2 bin 500 adet olarak belirledikleri satış hedeflerini yenilenen modelle birlikte 4 bine çıkardıklarını bildiren Ulubaş, tedarik konusunda sorun yaşamadıklarını, en fazla 15-30 günlük süre içerisinde araçları teslim edebildiklerini söyledi.

Elektrikli otomobil pazarının Togg'un da devreye girmesiyle daha da ivme kazanacağına işaret eden Ulubaş, "Ek vergi geldi ama pazar büyüdü. Togg ve Tesla piyasaya girdi. Chery, elektrikli otomobillerini duyurdu. Otomotivde ve pazarda çok hızlı bir dönüşüm var. Bu sene gol üstüne gol var olumlu anlamda" dedi.

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"Türkiye Avrupa'da 2-3 yıl içinde ilk 5'e girebilir"

Türkiye'nin elektrikli araç satışında, Togg ile birlikte 2-3 yıl içerisinde Avrupa'da ilk 5'e girebileceğini belirten Ulubaş, "Bu biraz da Togg'un üretim kapasitesine bağlı. Çok hızlı bir dönüşüm var. Şu anda elektrikli araca çok ciddi bir ilgi var. Herkes dönmek istiyor ama korkuyor. Son kullanıcıdaki deneyim çok önemli. Kullanıcının elektrikli aracı öğrenmesi lazım. Satıcılar elektrikli araç kullanmayı öğretmezse o zaman bu süre uzar. Satıcılar da, bayiler de bilinçli olursa bu süre kısalır" diye konuştu.

Elektrikli otomobil pazar tahminini de paylaşan Ulubaş, "Trend şu anda elektrikli araca çok hızlı dönüyor. Şu anda Togg hikayesi başladı, Tesla hikayesi başladı. Bu hikayelere paralel olarak artık insanlar bilinçleniyor ve ön yargılarını kırıyorlar. Türkiye'de bu yıl binek otomobil pazarının 600 bin olmasını ve 39 bin elektrikli otomobil satılmasını bekliyoruz. 2024 için 80 bin ve 2025 için de 120 bin elektrikli araç satılması yönünde tahminimiz var" dedi.

Mahmut Ulubaş, Skywell'in Türkiye'de üretim planlarının sorulması üzerine, "Türkiye, Avrupa'nın giriş kapısı. Çalışıyorlar ancak bunun fizibil olması için Türkiye'deki satış adetlerinin 10 binin üzerine çıkması gerekiyor" ifadesini kullandı.