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Gündem Dikkat çeken konuşma: CHP'liyim ama Erdoğan'ın hastasıyım
Gündem

Dikkat çeken konuşma: CHP'liyim ama Erdoğan'ın hastasıyım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitingine 7'den 70'e her kesimden kişi katılırken CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Tayyip'in hastasıyım. " diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 20:40:00 -

Gaziantep'te 11 ay aradan sonra tekrar kente gelen Cumhuriyet Recep Tayip Erdoğan nedeniyle büyük heyecan yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı resmi rakamlara göre Gaziray tren hattı projesinin açılışına ve mitinge 60 bin kişi katıldı. Gaziantep ve çevre il ve ilçelerden de katılım olduğu programa, 7'den 70'e bir çok Erdoğan hayranı da katıldı. Kimileri televizyonlardan gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmek isterken, kimileri ise Erdoğan ile konuşup sıkıntısını anlatabilmenin umuduyla alana geldi.

"Tam destek veriyoruz"

70 yaşındaki Gaziantepli bir çift ise tören alanına el ele tutuşarak meydana geldi. Erdoğan hayranı olduğunu belirten çift saatler öncesinde alana geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeye geldik. Kendisi çok seviyoruz. Sabahın erek saatlerinden beri tören alanında yerimizi aldık. Cumhurbaşkanını görmeyi çok istiyoruz. Yılardın kendisine tam destek veriyoruz" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Tayyip'in hastasıyım"

CHP'li olduğunu belirten bir kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için alanda bekledi. CHP'li olmasına rağmen Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten ve ismini vermek istemeyen kişi ise, "Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Tayyip'in hastasıyım. Bu adama nankörlük edenler var, onlar bu ülkenin vatandaşı değil. Açık konuşuyorum 7'li masa ne olacak? Kimi Amerika'ya kaçar kimi İngiltere'ye kaçacak. Olacak böyle" dedi.

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