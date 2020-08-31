Dikkat çeken ifadeler! Altında en kötü senaryoyu açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde güvenli liman olarak yönelinen altında fiyatlar rekor üstüne rekor tazelemişti. Rusya'nın aşı haberinden sonra ise altın fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Vatandaşlar şimdi altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorularına cevap arıyor.

Stratejist Adam Button ABD merkezi para politikasının ve hükümetin mali teşvikinin altın piyasasında kritik itici güç olmaya devam edeceğini belirtti.

Kriptokoin'in haberine göre; Button, uzun vadede, esas olanın mali harcamalar ve kolay para politikası olacağını söyledi. Button, bunların her ikisini de on seneliğine ayarladıklarını ifade etti.

Button, yakın vadede özellikle Kasım ABD başkanlık ve genel seçimleri çevresinde altında daha fazla oynaklık yaşanmasını bekliyor.

Altında en kötü senaryo ABD'de seçimleri Joe Biden'ın kazanması

Stratejist, altın piyasasının gevşek para politikasına ve mali teşviklere bağımlı olması sebebiyle yatırımcıların değişen siyasi rüzgarlara duyarlı olacağını sözlerine ekledi.

Button, altın için en kötü senaryonun Demokrat aday Joe Biden’in başkan olması ve Kongre’nin Demokratlar ve Senato’nun ise Cumhuriyetçi kalması ile bölünmesi olduğunu söyledi.

Altında en iyi senaryo ne olur?

Button'a göre; altın için en iyi senaryo ise ABD hükümetinin merkezi olan Capitol Hill’de bir Demokrat taraması olabileceğini söyledi. Button, analistler ile ekonomistlerin hükümetin agresif mali politikalar uygulamasını bekleyeceğini de ifade etti.

Stratejist Button, bölünmüş bir hükümetin yakın vadede altın fiyatlarını önleyecek olsa da, uzun vadeli yükselişi bozmayacağını belirtti.

Button, görevde kim olursa olsun hükümetin ekonomik büyümeyi desteklemek için harcama yapmayı sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Button, o zamana kadar bir belirsizlik olacağı için altın fiyatlarında bu seviyelerde gezinebileceğini düşündüğünü vurguladı. Button, ama sene sonuna kadar 2 bin dolara, belki de 2 bin 200 dolara kadar çıkılma şansının olduğunu sözlerine ekledi.