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Spor

Dikkat çeken iddia: Şenol Güneş'e isyan etti

Avrupa Şampiyonası'nda geniş kadroya çağrılan ancak tüm maçlarda kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan ettiğini iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 23:55:00 -
Dikkat çeken iddia: Şenol Güneş'e isyan etti

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Avrupa Şampiyonası'nda kadroya çağrılan ancak hiçbir maçta kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan ettiğini ileri sürdü.

A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, İtalya, Galler ve İsviçre maçının kadrolarına alınmadı.

Uğur Karakullukçu, İsviçre maçında da 23 kişililik aday kadroda olmadığını öğrenen Abdülkadir Ömür'ün tecrübeli hocaya isyan ettiğini iddia ederek, "Bu maçın kadrosu belli olduktan sonra Abdulkadir Ömür, Şenol Güneş'e 'Beni niye çağırdın hocam?' demiş." ifadelerini kullandı.

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