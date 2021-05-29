Dikkat çeken iddia: Mustafa Kemal’i engelleyen kim?
Sultan Reşat’ın arabasıyla ilerlediği sırada çekilen bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde arabanın arkasından yürüyen şahsın Mustafa Kemal olduğu ileri sürüldü. Ayrıca onu engelleyen kişinin kim olduğu da merak konusu oldu.
Twitter’da yayılan bir görüntü gündem haline geldi. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat’ın at arabasına bindiği esnada çekilen görüntülerde, arkasından yürüyen kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğu ileri sürüldü.
Araba ilerlediği sırada Mustafa Kemal olduğu belirtilen şahsın arkasından yürüdüğü görülürken, onu bir kişinin engellemesi de dikkat çekti.
Görüntüleri paylaşan, “Küllük Kahvesi” isimli sayfa, “Sultan Reşat'ın arabasının arkasından yürüyen Mustafa Kemal (Atatürk), acaba onu engelleyen kim?” diye sordu.