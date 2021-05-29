  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Üst düzey" FETÖ'cü enselendi
Muğla'da orman yangını! Çevre illerden takviye ekip istendi
Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
Gündem Dikkat çeken iddia: Mustafa Kemal’i engelleyen kim?
Gündem

Dikkat çeken iddia: Mustafa Kemal’i engelleyen kim?

Sultan Reşat’ın arabasıyla ilerlediği sırada çekilen bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde arabanın arkasından yürüyen şahsın Mustafa Kemal olduğu ileri sürüldü. Ayrıca onu engelleyen kişinin kim olduğu da merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:29:00 -

Twitter’da yayılan bir görüntü gündem haline geldi. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat’ın at arabasına bindiği esnada çekilen görüntülerde, arkasından yürüyen kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğu ileri sürüldü.

Araba ilerlediği sırada Mustafa Kemal olduğu belirtilen şahsın arkasından yürüdüğü görülürken, onu bir kişinin engellemesi de dikkat çekti.

Görüntüleri paylaşan, “Küllük Kahvesi” isimli sayfa, “Sultan Reşat'ın arabasının arkasından yürüyen Mustafa Kemal (Atatürk), acaba onu engelleyen kim?” diye sordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Taksim Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kub..
Tayyip hafız oldu
Gündem

Tayyip hafız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışını gerçekleştirdikten sonra Ayasofya'ya geçti. Cumhurbaşkanı, düzenlenen hafızlık icazet törenine..
Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!
Gündem

Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu Habertürk yayınından sonra Merdan Yanardağ ve Kübra Par birbirlerine karşılıklı suçlamalarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay