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Gündem Dikkat çeken iddia! "CHP'li vekil diş hekimi kuzenini danışman yaptı"
Gündem

Dikkat çeken iddia! "CHP'li vekil diş hekimi kuzenini danışman yaptı"

Yeniakit Publisher
2023-03-27 18:35:00 -
Dikkat çeken iddia! "CHP'li vekil diş hekimi kuzenini danışman yaptı"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın diş hekimi olan kuzenini danışman yaptığı, 15 gün önce de görevine son verildiği ileri sürüldü.

CHP Milletvekili Yavuzyılmaz'ın kuzeni ve diş hekimi Özlem Yavuzyılmaz Sökmen'i Zonguldak'ta diş hekimliği yaparken TBMM'de danışman yaptığı, tepkiler üzerine de 15 gün önce danışmanlık görevine son verdiği iddia edildi.

Özlem Yavuzyılmaz Sökmen'in eşi Mustafa Sökmen'in de Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın danışmanı olarak görev yaptığı öne sürüldü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, danışmanıyla ilgili söz konusu iddiaların iftira olduğunu, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

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