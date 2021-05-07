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Dünya Dikkat çeken iddia: ABD'den 1 milyar dolarlık İran hamlesi
Dünya

Dikkat çeken iddia: ABD'den 1 milyar dolarlık İran hamlesi

ABD'nin ilişkileri yumuşatmak için İran'a ait dondurulmuş 1 milyar doları serbest bırakacağı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 09:35:00 -
Dikkat çeken iddia: ABD'den 1 milyar dolarlık İran hamlesi

Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken ABD yönetiminin, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiği bildirildi.

CNN'in, konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi, Viyana'da devam eden görüşmelere pozitif katkı sağlaması amacıyla yeni bir adım atmayı düşünüyor.

Buna göre Biden yönetimi, yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olan, İran'a ait fonlardan 1 milyar dolarlık kısmını, İran'ın "insani yardım amacıyla" kullanabilmesi için serbest bırakma fikrini değerlendiriyor. Söz konusu adımın, nükleer görüşmeler sürerken bir iyi niyet göstergesi olarak gündeme geldiği kaydedildi.

Habere göre, ABD yönetimi bu yönde bir karar alırsa söz konusu miktarı, nakit olarak Tahran'a iletmek yerine İsviçre üzerinden açılan ve yaptırımlara takılmadan İran'a insani yardım gönderilmesini sağlayan insani ticaret kanalına aktaracak.

Öte yandan, söz konusu fikre Kongre'deki bazı isimlerin karşı çıktığı ve bu yöndeki bir adımın, ABD'nin İran karşısında elini zayıflatacağı görüşünü öne çıkardıkları belirtildi.

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Yorumlar

Saffet

neden yurtdışından altınlarımız merkez bankasına gelmiş anladınız mı
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