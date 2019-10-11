Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!

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Türkiye sınırlarının ötesinde oluşturulmak istenen terör devletine üçüncü darbeyi Barış Pınarı Harekatı ile indirdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu Fırat’ın doğusunu terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemeye başladı.

Trump tehditler savurdu

Ankara’nın başlattığı harekatla ilgili ABD Başkanı Trump’tan peş peşe çelişkili açıklamalar gelmişti. Trump, attığı tweetlerle YPG’yi yok etmesi halinde Türkiye’yi ekonomi üzerinden vuracağını söylemişti.

ABD’nin tüm tehditlerine rağmen Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken gündeme dair dikkat çeken karikatürler paylaşan Misvak Dergisi yeni bir karikatür yayımladı.

"Çin Seddi’ni süs olsun diye yapmadık"

Karikatürde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump bir masada oturur vaziyette görülüyor. Şi Cinping, Trump’a Çin seddini hatırlatarak "Lan oğlum Türklerle fazla uğraşma, biz Çin Seddi’ni süs olsun diye yapmadık" diyor.

Temelleri ilk olarak M.Ö 7 yüzyılda atılan Çin Seddi, M.Ö. 3. yüzyılda sınırları boydan boya ören 6.270 km’lik bir duvar olarak kuzeyden gelen Türk akınlarını önlemek amacıyla inşa ettirilmişti.