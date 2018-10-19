Dikkat çeken araştırma! İstanbul dünyada birinci sırada

We Are Social isimli dünyanın önde gelen medya analiz kuruluşu, 2018'e dair raporlarını yayımlamaya devam ediyor. Kuruluş son olarak 2018'in son çeyreğine dair dünya genelini kapsayan internet raporunu açıkladı. Raporda Türkiye'yi de yakından ilgilendiren sonuçlar ortaya çıktı.

İstanbul birinci sırada

We Are Social, internete dair dikkat çekici veriler açıklamaya devam ediyor. Kuruluş son olarak 2018'in son çeyreğine dair Türkiye'yi de yakından igilendiren veriler şu şekilde sıralandı...

İstanbul, 11 milyonu aşan üye sayısıyla dünya genelinde en fazla Facebook kullanıcısına sahip kent konumunda.

Türkiye, dünya genelinde Facebook'un en çok kullanıldığı 9. ülke oldu.

İnternette ürün araştırması yapma konusunda Türkiye dünyanın bir numarası oldu.