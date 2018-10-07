Dikkat çeken anket! Halkın yüzde 68.3’ü karşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM ile ilgili gerekirse “81 milyon ne karar veriyor ona bakmak” açıklamaları ile AB’ye üyelik tartışmaları konuşulmaya başlandı. AB konusunda en son yapılan anketler vatandaşın AB’ye karşı olduğunu ortaya koydu. Optimar araştırma kuruluşu, 30 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 1787 deneğe AB ile düşüncelerini sordu.

AB fikrini değiştirmez

Ankete katılan deneklerin yüzde 68.3’ü AB’nin Türkiye’ye karşı tavrını değiştirmeyeceğini belirtirken yüzde 31.7’si de AB’nin fikrini değiştireceğini dile getirdi. 24 Haziran seçim sonuçlarına göre partilerde ‘Evet değiştirir’ oranın dağılımı ise şöyle: AK Parti seçmenin yüzde 30.8, CHP yüzde 28.8 MHP yüzde 24.1, İP yüzde 40.1, SP yüzde 45 oranında AB’nin fikrini değiştireceğine inandığını belirtti.

AB’ye karşı tutum nasıl

‘AB’ye karşı tutumunuz nasıldır?’ sorusuna vatandaşın yüzde 50’den fazlası olumsuz yaklaşıyor. Yüzde 52.6’sı olumsuz derken yüzde 37.2’si olumlu baktı, yüzde 10.2’si ise fikrinin olmadığını kaydetti. AK Parti seçmeninin yüzde 29.6’sı olumlu derken CHP’li seçmenin yüzde 45.9’u, MHP yüzde 29.3’ü, İP’in yüzde 45.9’u, SP’nin yüzde 35’i olumlu yanıt verdi.

AB üyeliği mi yoksa yaşam tarzı mı?

Ankete göre ‘Sizce AB üyeliği mi yoksa AB standartlarındaki bir yaşam tarzı mı daha önemli?’ sorusuna yüzde 36.3’ü ‘AB standartlarında bir yaşam tarzı’ istediğini, yüzde 17.6’sı ‘her ikisini’, yüzde 14’ü ‘AB üyeliğini’ dedi. Yüzde 22.9’u ‘hiçbiri’ yüzde 8.9’u da ‘bilmiyorum’ cevabını verdi.

Referandum mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin Türkiye’yi üye yapmadan farklı bir uygulama önerdiğini, Türkiye olarak da kendilerinin bunu kabul etmediğini söyledi. Erdoğan AB ile ilgili karar için halkı göstererek, “Bizim Avrupa Birliği’ne katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama böyle giderse, bu mantıkla giderse bize düşen de, 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak” dedi.