Dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın karşısına tek adayla çıkmayacaklar

Gazeteci Yalçın Bayer, bugünkü yazısında son günlerde yoğun hareketlilik yaşayan siyaset gündemini değerlendirdi. Siyasetin yaz ortasında giderek hareketlendiğini belirten Bayer, bundan sonraki dönemde sağdan ve soldan yeni partilerin kurulacağını söyledi.

İki uç; Cumhur İttifakı-Millet İttifakı

Önümüzdeki siyasi dönemde Cumhur İttifakı ve Millet İttİfakı olarak iki önemli uç olduğunu ifade eden gazeteci Bayer, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'nun ise Ali Babacan'ın önüne geçebileceğini ifade etti.

Gözler Cumhurbaşkanlığı adaylıklarında

"Bütün gözler Cumhurbaşkanlığı adaylıklarında. Bütün pazarlıklar da bunun üzerinden yürüyor." diyen Bayer, Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül konusunda kapıyı açık bırakarak Millet İttifakı'nı adres gösterdiğini söyledi. 2023 seçimleri için şimdiden çok sayıda Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Bayer bu isimleri şöyle sıraladı; Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Abdullah Gül, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve İlhan Kesici. Bayer, bu isimlere seçim zamanı yaklaştıkça yenilerinin eklenebileceğini belirterek "Muhalefet, Erdoğan’ın karşısına tek adayla çıkamayacak gibi görünüyor." dedi.