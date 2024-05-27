  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Filistin'e destek! Adamsın Ziyech

Yunanistan 'Ankara birliklerini kaydırdı' diyerek duyurdu: Türkiye KC-135'ler ile o ülkeyi vuracak
Dünya Dikkat çeken açıklama: Orta Asya ülkelerinin yakınlaşması zamanımızın gerekliliği
Dünya

Dikkat çeken açıklama: Orta Asya ülkelerinin yakınlaşması zamanımızın gerekliliği

Yeniakit Publisher
2024-05-27 19:49:00 -
Dikkat çeken açıklama: Orta Asya ülkelerinin yakınlaşması zamanımızın gerekliliği

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Orta Asya ülkelerinin yakınlaşması gerektiğini vurguladı.

Nurtleu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gelen Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşid Meredov ile bir araya geldi.

Astana'daki Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, taraflar, Kazak-Türkmen ilişkilerinde siyasi, ticari, ekonomik, ulaştırma, enerji, kültürel ve insani alanlardaki işbirliklerini ele aldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Türkmen mevkidaşı Meredov ile yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkilerindeki yeni etkileşim alanlarını belirlediklerini dile getirerek, "Orta Asya ülkelerinin yakınlaşması zamanımızın gerekliliği." ifadesini kullandı.

Nurtleu, son 5 yılda karşılıklı ticaret hacminin 4 kat büyüdüğünü ve geçen yıl yüzde 28 artarak 563 milyon dolar olduğunu kaydederek, "Yakın gelecekte ikili ticareti 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Ulaştırma alanında ise "Kazakistan-Türkmenistan-İran" güzergahında demir yolu hattının potansiyelini kapsamlı geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Nurtleu, aynı zamanda Hazar Denizi üzerindeki Aktau ve Türkmenbaşı limanları arasında kargo taşımacılığı hacmini artırmada anlaştıklarını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Görüşmede, ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde iki ülke arasında hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Kaynak: AA

Kazakistan’ın başı su taşkınlarıyla dertte
Kazakistan’ın başı su taşkınlarıyla dertte

Dünya

Kazakistan’ın başı su taşkınlarıyla dertte

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak
Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Dünya

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Kazakistan'dan kötü haber
Kazakistan'dan kötü haber

Dünya

Kazakistan'dan kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletlerine çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletlerine çağrı!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletlerine çağrı!

Kazakistan'da bir trendeki görüntüler viral oldu! 'Türk Kanı'nı böyle duyurdular
Kazakistan'da bir trendeki görüntüler viral oldu! 'Türk Kanı'nı böyle duyurdular

Sosyal Medya

Kazakistan'da bir trendeki görüntüler viral oldu! 'Türk Kanı'nı böyle duyurdular

Kazakistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan ile kritik görüşme
Kazakistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan ile kritik görüşme

Dünya

Kazakistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TürkOğlu

SANIYORUN SAYIN BAŞKANIMIZA ABİLİK YAPMAK BÜYÜK BİR GÖREV DÜŞÜYOR ORTA ASYA TÜRKLERİ 75 SENE RUS ESARETİ ALTINDA İNLEDİ İSE BİZLER 1923 SENESİNDE 2000 SENESİNE KADAR AZ OLSA BİREZ UYANDIKVAMA ORTA ASYA TÜKLERİ KAPALI OLDUKLARI İÇİN HALA UYANAMADILAR,,,

ZÜLKARNEYN

Bundan böyle o iş geçti. Türkiye dahil hiç biriniz birlelemezsiniz. Çünki o irade yok, olmasıda çok zor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23