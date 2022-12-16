Dikkat çeken açıklama: O ülkeler artık ABD'nin telefonlarını açmıyor

2017-2019 yılları arasında Avusturya Dışişleri Bakanlığı yapan Karin Kneissl, Türkiye ve dünyaya gündemine ilişkin Harici.com'dan Tunç Akkoç'a konuştu. Kneissl, Rusya'ya yönelik yaptırımları eleştirdiği ve Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin kopmaması gerektiğini savunduğu için Avrupa’da tepki toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kneissl, Avrupa’nın enerji krizi, Türkiye’nin konumu ve OPEC ülkeleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Rus gazına veda için 5 yıl lazım"

Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından Rus gazından kopuşun henüz mümkün olmadığını belirterek "Çünkü Rus gazına veda etmek için en az beş yıla ihtiyaç var." dedi.

Rus gazına yönelik tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Kneissl, "Karar vericilerin ve tavan fiyat uygulamasını savunanların, arz ve talep konusunda ve piyasa güçleri hakkında zerre kadar bilgileri yok" diyerek "Bu noktada, beni ürküten bir plan ekonomisi tartışmasının içindeyiz. Pazar ekonomisi düşüncesinin zemini ve dayanakları, ki vahşi kapitalizme kadar gitmemize gerek yok, ortadan kaldırılıyor. Temel kategoriler arz ve taleptir, fiyat arz ve talebin sonucudur. Tabi ki karteller, siyasi tedbirler ve kontrol tedbirleri yüzünden tekrar tekrar fiyat bozulmaları yaşanır. Fakat şu anda burada devreye sokulan en karanlık dönemlerin plan ekonomisi" açıklamasında bulundu.

"Türkiye halihazırda bir enerji üssü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye hızlı bir gaz merkezi kurma önerisini değerlendiren Kneissl, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle hali hazırda bir enerji üssü olduğunu söyledi.

Yakın tarihte coğrafyanın öneminin özellikle Türkiye söz konusu olduğunda fark edildiğini ifade eden Avusturyalı eski bakan "Enerji ve gıda tedariki söz konusu olduğunda, dünyanın geri kalan kısmı için İstanbul Boğazı yine tüm ilginin odağı. Türkiye aslında 90’lı yılların sonundan itibaren git gide bir enerji üssüne dönüştü. 2000’li yılların başında açılan Bakü-Ceyhan boru hattını düşünün. Proje aşamasında kalan Nabucco’yu düşünün örneğin, Hazar bölgesindeki doğalgaz Avrupa’ya ulaştırılmak isteniyordu ve Türkiye çok merkezi bir konumdaydı. ABD’nin baskısı sonucunda 2014 yılında Avrupa Birliği Güney Akım’dan vazgeçmek zorunda kaldığında, Rusya bu projeyi Türk Akımı’na dönüştürdü ve Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye bir boru hattı döşendi" dedi.

"ABD'nin telefonlarına bakılmıyor"

ABD'nin geçmişten gelen nüfuzuyla bugüne kadar petrol konusunda söz sahibi olduğunu ifade eden Kneissl, yeni dünya düzenine ilişkin de çarpıcı sözler sarf etti.

Kneissl, "Washington’dan Riyad’a veya başka Körfez ülkelerine telefon gelirdi. Biz şunu şunu isteriz denirdi. Bu aramalar gelmeye devam ediyor ama telefonlara artık cevap veren yok. Bu devam eden jeopolitik değişimi gösteriyor." ifadelerini kullandı.