Dikkat çeken açıklama: Mustafa Kemal ve arkadaşları laiklik kelimesini ağızlarına almamışlardı!

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AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında, "Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru değildir. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Milli Mücadele’yi yürütürken hiçbir zaman laiklik kelimesini ağızlarına almamışlardı." ifadelerini kullandı.

Son zamanların en çok konuşulan meselelerinden olan 'laiklik'le ilgili tartışmalar devam ediyor. Cüneyt Özdemir'in sunduğu 'Konuşmak Lazım' programının konuğu olan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru değildir"

Metiner, Mustafa Kemal ve arkdaşlarının Milli Mücadele döneminde laiklik kelimesini ağızlarına almadığını ve CHP'nin kongresinde yer aldıktan sonra anayasaya derc edildiğini söyledi.

"Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru değildir. Bu ifadeyi düzeltmek lazım. Bunu söylemek laiklik karşıtlığı anlamına veya laikliği önemsiz gördüğümüz anlamına gelmez." diyen Metiner'in açıklamaları şu şekilde:

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Milli Mücadele’yi yürütürken hiçbir zaman laiklik kelimesini ağızlarına almamışlardı. Cumhuriyet’in kurucu metinleri 1921 ve 1924 anayasalarıdır. Her iki anayasada da laikliğe yer yoktur. Cumhuriyet’in kurucu değerleri arasında bunları zikretmek doğru değildir.

Laikliğin, CHP kongresinde partinin ilkeleri arasında yer aldığını söyleyen Metiner şu ifadeleri kullandı:

1927-1928 yıllarında kongre ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 ambleminden biri olarak zikrediliyordu. 1937’de de anayasaya derc ediliyor. 1924 anayasasındaki ilgili maddeye bir hükümle derc ediliyor.

Yani CHP’nin kendi kongresinde belirlediği bir umde 1937 yılında yani Atatürk’ün vefatından 1 yıl önce anayasaya derc ediliyor.

Tarihsel bilginin doğruluğunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra konuşmamız lazım.