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Gündem Dikkat! Bu feribot seferleri iptal
Gündem

Dikkat! Bu feribot seferleri iptal

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın sabahki feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:17:00 -
Dikkat! Bu feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00'daki seferler yapılmayacak.

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