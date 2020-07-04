Dikkat! Altın fiyatlarını geride bırakabilir

Türkiye'de genelde takı ve süs eşyası olarak kullanılan gümüşün altına alternatif bir yatırım aracı olduğunu belirten uzmanlar, "Kriz dönemlerinde gümüşün performansı ve getirisinin altından daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş, orta ve uzun vadede altınla yarışabilir hatta zaman zaman altını geride bırakabilir. Gümüş, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmeli" dedi.

Altın fiyatlarında yaşanan aşırı yükselme yatırımcıları alternatif seçeneklere itmeye başlarken, gümüş tasarruf sahiplerinin yeni gözdesi haline geliyor.

Bilindiği üzere koronavirüs salgını ile birlikte altın fiyatları son 6 ayda yüzde 36 değer kazandı. Bu durum ise tasarruf sahiplerini alternatif yollar aramaya itti.

Gümüş, Türkiye'de her ne kadar süs ve takı eşyası olarak bilinse de son 10 yılda yükselen değeri ile önemli bir yatırım aracı haline geldi.

"Gümüş fiyatları altını geride bırakabilir"

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Kriz dönemlerinde gümüşün performansı ve getirisinin altından daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş, orta ve uzun vadede altınla yarışabilir hatta zaman zaman altını geride bırakabilir. Gümüş, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.

Bu konuda yatırım yapacaklara bir de uyarıda bulunan Memiş, "Eğer uzun vadeli görülmez, kısa vade için al-sat yapmak için yatırım yapılırsa zarar ettirebilir. Bu kural, tüm yatırım araçları için geçerlidir. Gümüş, ucuz olduğundan dolayı fiziki alımlarda çok yer kaplıyor. Saklama koşullarının zor olması, talebi azaltan etkenlerden olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yatırımcılara katılım bankalarından gümüş hesabı açmalarını tavsiye edebiliriz. Bireysel emeklilik, yatırım veya uzun vadeli farklı fonlarda altının yanında alternatif olarak gümüş de kazançlı bir yatırım olabilir" bilgisini paylaştı.

Gümüşün yükselme trendine dikkat çeken Memiş, "2008 krizinin başlangıcı olan Ekim 2008’de gümüşün ons fiyatı 9.01 dolarken 10 Temmuz 2010’da 100’de 100 artarak 18.16 dolara yükseldi. Aynı dönemde altının ons fiyatı, 730 dolardan 1.212 dolara yükseldi. Virüs salgını vaka sayılarının artması, merkez bankalarının genişlemeci politijaları ve hükümetlerin aldığı kararlar sonrası emtia fiyatlarında yükseliş trendi başlamış oldu. Bu hafta gümüşün ons fiyatı 18,36 dolara gümüşün gram fiyatı 4,00 lira seviyesine yükseldiğini gördük." dedi.

2020 Mart altın gram/TL: 299,00 Lira

2020 Mart gümüş gram/TL : 2,50 Lira

1 kg altın: 299.000 Lira

120 kg gümüş: 300.000 Lira

1 Temmuz 2020 altın gram/TL : 393,00 Lira

1 Temmuz 2020 gümüş gr/TL : 4,00 Lira

"Gümüş ucuz ve kazançlı bir emtia'dır"

"Altın pahalı olduğu için tasarruf yapmayanlar, gümüş alabilir." diyen Memiş şöyle devam etti:

"Hem ucuz hemde yıllık bazda altına yakın getirisi olacağını söyleyebiliriz. Teknik olarak kısa vade için gümüşün ons fiyatında 14-18 dolar aralığını, gümüşün gram fiyatında 3,50-4,00 lira aralığını takip ediyorum. Uzun vade için bu seviyelerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Gümüş, ucuz ve kazançlı bir emtia’dır. Küçük küçük döviz birikimi yapanlar, gümüşü alternatif olarak düşünmeli. Gümüşün de gram altın gibi paketli 5-10-20-50-100 gramları mevcuttur. Yüklü miktarda almak isteyenler için külçe ya da boncuk şeklinde granür gümüşler de mevcuttur. Gümüş, tıp sektöründe çok talep gören bir emtia’dır. Mikrop öldürücü özelliği gibi tıp sektöründe bir çok özelliği bulunmaktadır. Salgın hastalıklar, doğal felaketler, savaşlar yani tüm kötü senaryolarda gümüşün talebi artar. Çocuklarınıza bankalardan gümüş hesabı açabilir, kumbarasında biriken paraları gümüşe çevirebilirsiniz. Bu alışkanlık, uzun vade için çocuklarınızın gelecekteki birikimleri için önemli olacak."