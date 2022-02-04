Dikkat: Altın fiyatlarında kritik gün!

Altın, Avrupa Merkez Bankası’nın daha şahin bir tutum takınmasıyla sert bir düşüş kaydettikten sonra toparlayarak haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası politika faizinde beklentilerle paralel olarak herhangi bir değişiklik yapmazken enflasyona karşı daha şahin açıklamalarda bulundu. Karar sonrasında basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu ve yetkililerin ortak bir endişeye sahip olduklarını belirtti.

Lagarde 2022 için faiz artırımı seçeneğinin artık masada olduğunu belirtirken, İngiltere Merkez Bankası da üst üste ikinci toplantıda da politika faizini artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

Altın yatırımcıları özel sektör istihdamının beklentilerin bir hayli altında kalması sonrasında gözlerini cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi.

ABD’de tarım dışı istihdamdaki artış son 5 ayın 4’ünde beklentilerin altında kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin Ocak ayı için beklentisi ise 199 binlik bir artış kaydedileceği yönünde.

Bloomberg ekonomistleri ise Ocak ayında verinin zayıf geleceğini fakat bunun Fed'in faiz artırım patikasını etkilemeyeceğini belirtti.

Ons altın fiyatı

Ons altın geçen haftayı Ağustos ayından bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya da düşüşle başlamıştı. Fed’in daha agresif bir sıkılaşma döngüsü izleyebileceğine dair beklentilerle baskılanan değerli metal, dolar rallisinin durmasından destek bularak haftaya yükselişle başlamıştı.

Altın yatırımcılarının ADP özel sektör istihdam verisinden son tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla kazançlarını koruyan ons altın, AMB’nin görece şahin açıklamalarına rağmen cuma günü sabah saatlerinde 1.807 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulunuyor