Dikkat! Alkol yüzde 35 arttırıyor

TİNGADER (İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) ile TYGD (Tarafsız Yerel Gazetecileri Derneği)’nin ortaklaşa düzenlediği konferansın konuğu Harran Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı ve Kanser Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy oldu.

TİNGADER Genel Başkan Yardımcısı Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen “Meme kanseri önlenebilir mi?” webinar toplantısında Meme Kanserinde riskli gruplar, Meme Kanseri Belirtileri, teşhis, tanı ve tedavisi ele alındı. İki bölümden oluşan toplantının birinci bölümündeHarran Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı ve Kanser Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ali UzunköyMeme Kanseri hakkında bilgilendirmede bulundu. İkinci bölümde ise katılımcıların sorularını yanıtladı.

Türkiye'de 8-10 kişiden biri meme kanseri

Meme Kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Uzunköy, Meme Kanseri görülme sıklığının Dünya ölçeğinde 7-14 kişide 1 olduğunu, Türkiye ölçeğinde ise bu rakamın 8-10 kişide 1 olduğunu belirtti.

Meme Kanserinin kadınlar için çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Uzunköy Kadınlarda Memenin Kadınlık ve güzellik algısında önemli yer tuttuğunu bu anlamda Meme Kaybının önlenmesi için erken teşhis ve tedavinin önem arz ettiğini belirtti.

Yılda bir kez mamografi önemli

Konuşmasında genetikselyatkınlığın çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Uzunköy, Meme Kanseri belirtilerinin başlıcalarını “Memede veya koltukaltında ele gelen kitle (sertlik, şişlik), memebaşından akıntı (tek kanaldan kanlı veya şeffaf renkli), memebaşında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu, memebaşı derisinde değişiklikler (soyulma, kabuklanma), meme cildinde yara veya kızarıklık, meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü), memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.)” olarak sıraladı.

Prof. Dr. Uzunköy, 40 yaşını doldurmuş kadınların yılda bir kez mamografi çekerek durumunu Meme Kanseri yönünden değerlendirmesi gerektiğinin önemli olduğunu belirtti.

Erken tanı önemli

Meme Kanseri tedavisinde erken tanının tedavi başarısında önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Uzunköy, meme kanseri tedavisinde cerrahi müdahale,kemoterapi, hormonoterapi, radyoterapi ve tümörün tekrarlamasını veya başka organlara yayılmasını önlemeye yönelik uygulamaların geldiğini söyledi.

Meme Kanseri ve diğer kanser türlerine yakalanmamak için düzenli beslenme ve günlük aktivitenin yani 40-50 dakika yürüyüşün önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Uzunköy, alkolün meme kanserine yakalanma riskini yüzde 30-35 oranında arttırdığını hatırlattı.