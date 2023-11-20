Dikkat! 50 yaş üzeri kişiler bunu mutlaka yaptırılmalı

Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, endoskopi ve kolonoskopi hakkında açıklamalarda bulundu. Günümüzde sindirim sistemi rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisinde önemli bir rol oynayan endoskopi ve kolonoskopi yöntemlerinin, hastalara hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar Yol, "Bu yöntemler, sindirim sistemi organlarını kesme veya yara açma ihtiyacı olmadan gözlemleyerek, doğru teşhis koyabilme ve tedavi sürecini yönlendirme imkânı sunmaktadır" diye konuştu.

Endoskopinin, sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıkların teşhisinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yol, "Yemek borusu, yutak, mide ve onikiparmak bağırsağındaki hastalıkların nedenlerini araştırmak için esnek bir tüp içerisinde bulunan kamera ve ışık yardımıyla gerçekleştirilir. Sindirim sistemiyle ilgili belirtiler gösteren hastalara endoskopi yapılması önerilmektedir. Örneğin, sürekli karın ağrısı, mide bulantısı, yutma güçlüğü, anormal kanama gibi belirtiler endoskopi gerektiren durumlar arasındadır. Ayrıca, endoskopi yöntemiyle biyopsi yapılabilir ve şüpheli durumlarda dokular alınabilir. Bu sayede, hastalıkların doğru teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır" şeklinde konuştu.

Bağırsak kanserinin erken teşhisi için önemli

Kolonoskopinin ise kalın bağırsak ve rektumu incelemek için kullanılan bir endoskopi yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yol, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yöntemde, rektumdan girilerek kalın bağırsak ve rektumun görüntülenmesi sağlanır. Kolonoskopi sırasında polipler çıkarılabilir ve doku örnekleri alınabilir. Sindirim sistemi sorunlarının teşhisi için yapılan kolonoskopi, sürekli karın ağrısı, kabızlık, ishal, rektal kanama gibi belirtiler gösteren hastalara uygulanmaktadır. Ayrıca kolonoskopi, bağırsak kanserinin erken teşhisi için de önemlidir. Özellikle, ailede kolon veya rektum kanseri öyküsü bulunan bireyler ve 50 yaşın üzerindeki kişiler düzenli aralıklarla kolonoskopi yapmaları önerilmektedir."

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Endoskopi ve kolonoskopi gibi yöntemler, sindirim sistemi rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisinde hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağladığını belirten Prof. Dr. Yol, "Bu yöntemlerin kullanılmasıyla hastaların doğru teşhis alması ve uygun tedavi sürecine yönlendirilmesi mümkün olmaktadır. Ancak, her tıbbi işlemde olduğu gibi, endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin de uzman doktorlar tarafından yapılması ve hekimin önerilerine uyulması önemlidir" ifadelerini kullandı.