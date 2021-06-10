Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
8 Haziran'da sona eren DGS geç başvurularının tamamlanmasının ardından sınava girecek adaylar DGS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? İşte 2021 DGS tarihi...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan veya son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan kişilerin, lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan sınavdır. 2021 yılında DGS sınavının ne zaman yapılacağı merak kazandı.
Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz’da saat 10:15’de yapılacak.