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Eğitim Dikey geçiş kaydını yaptıramayanlara yeni bir fırsat
Eğitim

Dikey geçiş kaydını yaptıramayanlara yeni bir fırsat

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonucuna göre üniversitelere yerleşen ancak mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylara ikinci bir fırsat tanındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 09:08:00 -
Dikey geçiş kaydını yaptıramayanlara yeni bir fırsat

YÖK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir."

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