Dikey bahçeye bile tahammülü yok! Erdoğan'a 'yeşil ceket' dersi vermeye kalkışana bak

Seçimden önce, “İstanbul halkını yeşille buluşturacak çözümlerle geliyoruz” diyen, göreve gelir gelmez AK Partili başkanlarınca yapılan, estetik görünümünün yanı sıra İstanbul’a nefes aldıran ‘Dikey Bahçeler’i kaldıran ve birçok ağaç katliamına imza atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmayı sürdürüyor.

Ekrem İmamoğlu bu kez, Atatük Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinden rahatsız oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin (AYİDER) düzenlediği inşaat zirvesine katıldı.

Çirkin sözler

Ekrem İmamoğlu konuşmasında "Atatürk Havalimanı'na park yapıyorum diye ortaya çıkarak, yeşil ceket giymekle yeşil alancı olunmaz. Hani bırakalım yeşil binaya gelmeyi daha oraya gelene kadar ne yazık ki çirkin binalar, itiraf edelim çirkin şehirler... Anadolu'nun, Trakya'nın birçok şehri, bu kadim ülkeye, tarihine, doğasına hiç de uygun olmayan şehirler ürettik. Bunu itiraf edelim yani. Hepimiz bir parçası olduk. Ama siyasi iradeler, ama teknik insanlar, ama bizler sizler gibi üretici firmalar, kişiler bazen müteahhitler bu konuda" ifadelerini kullandı.