  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dikenli otlar arasında mahsur kalan adamı itfaiye sırtında taşıyarak kurtardı

Beylikdüzü’nde kısa yoldan geçmek için yüksek dikenli otların arasında mahsur kalan vatandaşı itfaiye eri metrelerce sırtında taşıyarak kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:19:04 -
Dikenli otlar arasında mahsur kalan adamı itfaiye sırtında taşıyarak kurtardı

Beylikdüzü’nde kısa yoldan geçmek için yüksek dikenli otların arasında mahsur kalan vatandaşı itfaiye eri metrelerce sırtında taşıyarak kurtardı.


Olay, gün içerisinde Beylikdüzü Barış Mahallesi Ada Çiftliği Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mermerciler Sanayi Sitesi bölgesinden Ada Çiftliği Caddesine kısa yoldan geçmek isteyen A.A. isimli bir vatandaş, yüksek dikenli otların arasında mahsur kaldı. Otlardan yürüyemeyen A.A. itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Şahsın bulunduğu bölgeye gelen itfaiye eri, otların arasından A.A.’nın yanına gitti. İtfaiye eri A.A.’yı metrelerce sırtında taşıyarak kurtardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı