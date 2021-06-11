Dijitalleşme zamanın getirdiği gerçekliktir

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021’e ilgi yoğun.

Herkes öğreniyor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tüm dünyada dijital dönüşüm yaşandığına dikkat çekerek, “Örneğin EBA TV çok güzel bir olgu oldu bizler için. EBA TV’nin eğitim ve bilişim sisteminin çok ciddi bir olgu olduğu anlaşıldı. İlk zamanlarda birkaç haftalık şok yaşandı ama ardından toparlanma geldi” şeklinde konuştu. 21’inci yüzyıl becerilerinden birisinin de öğrenen örgüt ilkesi olduğunun altını çizen Tarhan, “Buna göre herkes öğreniyor. Öğretmen de öğrenci de öğreniyor. Toplum da öğreniyor” ifadelerini kullandı. Pandemi sürecinde özellikle eğitimde ve sağlıkta dijitalleşmenin çok acil olduğunu vurgulayan Tarhan, şöyle devam etti:

Altyapı hazırdı

“Her ikisinde de Milli Eğitim Bakanlığımız ve biz üniversite olarak olgu örnekleri sunmuş olduk. Eğitimde yüzde 30 gibi yasaların bize verdiği dijitalleşme hakkımız vardı. Bunu önceden yüzde 30’a geçmek üzere planlamıştık ve altyapımızı kurmuştuk. Bu çok ciddi bir altyapı gerektiriyor. EBA çok büyük bir teknolojik bir altyapı aslında. Üniversite olarak 22 bin öğrencimiz var, onlara nasıl ulaşırız diye düşündük. 2 hafta sonra senkronize canlı ders yapabildik. Birçok kurum veya üniversite video bilgisi, ödev vererek ilerlerken biz akademik takvimi iki hafta geciktirdik. İşe sıfırdan başladık ve senkron dersi verebildik. Önümüzdeki ay normalleşmeyi umuyoruz, tünelin ucu göründü. Böyle bir durumda ‘Bu dijitalleşme hayatımızı nasıl etkiledi? Covid’in verdiği zorunlu dijitalleşme bize, eğitime ne öğretti diye sorguluyorum. Bundan sonra yeni normallerimizde nasıl hareket etmeliyiz? Hem bu kurum bazında hem de bizi dinleyen gençlerimizin, eğitimcilerimizin ve ailelerimizin bazında da aynı durum geçerli.”

Hedefe doğru ilerlemeliyiz

“Bizim toplum olarak çok güzel organize olma yeteneğimiz var” diyen Prof. Dr. Tarhan, şunları söyledi: “Bu krizi dünyada çok iyi atlattık. Sağlıkta da eğitim sisteminde dünyada ortalamanın üzerinde bir performans gösterdik. Bu özellikler nedeniyle herkesin dijitalleşmeyi artık bir zorunluluk, zamanın getirdiği bir sorumluluk olarak görmesi gerekiyor. Dijitalleşme zamanın ruhu ve bu zamanın getirdiği gerçekliktir. Bu gerçekliği rüzgâr gibi karşımıza değil, arkamıza alıp hedefimize doğru yol almamız lazım. Bunun fi-jitalleşme olarak önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece dijitalleşme değil, fiziksel ve dijital sentezi şeklinde olmalı. Bu sosyal ve duygusal beceriler açısından da önemli.”